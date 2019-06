Bis dahin soll Kahn in einer Kennenlernphase ab 2020 herangeführt werden. "Das ist keine Position, die man von heute auf morgen einfach bekleiden kann, sagen kann: 'Servus, hier bin ich, wo ist mein Schreibtisch – und jetzt fange ich an!' Es ist sinnvoll, dass man in so eine Position Stück für Stück reinwächst", erklärte Kahn.

Was Kahn ohnehin noch regulieren muss, bis Fakten geschaffen werden können, sind seine diversen unternehmerischen Tätigkeiten. "Ich kann nicht Hals über Kopf sagen: 'Hier bin ich jetzt weg und fange bei Bayern München an'", meinte er. Rummenigge findet es "wichtig, dass wir einen gemeinsam abgestimmten Prozess haben, der dazu führt, dass Oliver sich in relativ kurzer Zeit einarbeitet".

Kahn war schon 2004 als Manager im Gespräch

Kahn wird eine wohlüberlegte Entscheidung treffen, aber wenn er beginnt, dann mit größter Entschlossenheit. Hoeneß imponiert schon seit jeher "der Wille" des einstigen Kapitäns. Viele der erreichten Titel waren ein Produkt dieses unnachgiebigen "Weiter, immer weiter", das Kahn auszeichnete, der im November 1987 für den Karlsruher SC in der Bundesliga debütierte.

Schon 2004, berichtete Hoeneß habe es das Gedankenspiel gegeben, Kahn könne gleich nach seinem Karriereende Bayern-Manager werden. "Aber damals war er noch zu sehr im Tunnel. Kahn musste erst einmal raus", sagte Hoeneß. Jetzt scheint genug Zeit vergangen zu sein. Kahn ist bald wieder drin – wenn nichts mehr schiefgeht.

