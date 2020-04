Künftig mehr Teilnehmer Sprachchat für mehr als vier Personen? WhatsApp baut Gruppenanrufe aus

Derzeit ist es möglich, mit bis zu vier Personen an Gruppenanrufen teilzunehmen. Die Entscheidung, diese Zahl zu erhöhen, sei fest beschlossen. Momentan sei aber nicht klar, um wie viele Personen das Limit erhöht wird. Bekannt sei nur, dass es sich um eine gerade Zahl handeln wird. Künftig sollen also mindestens bis zu sechs Nutzer an einem Anruf teilnehmen können. Aber auch noch mehr User seien denkbar.