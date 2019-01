Kühn hat zu tun, Ein starkes Team, ... Krimi-Tipps am Mittwoch

21:45 Uhr, ZDFneo, Ein starkes Team: Tödliches Vermächtnis

Der Vietnamese Lai Nguyen wird ermordet aufgefunden, kurz darauf stirbt Günther Berger in der noblen Privatklinik eines Freundes, in der er seine letzten Tage verbrachte. Gerade hatte der vermögende Rentner neuen Lebensmut gefasst - doch dann wurde er erstickt. Berthold (Maja Maranow) und Garber (Florian Martens) finden heraus, dass es eine Verbindung zwischen den beiden Toten gibt: Günther Berger hatte kurz vor seinem Tod einen Brief an Lais Nichte Kim geschrieben.