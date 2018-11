München - Im Restaurant Moro in der Müllerstraße hat es am Sonntag einen Polizeieinsatz gegeben. Der Grund: Ein Gast (37) warf erbost mit Geschirr und Gläsern um sich und verletzte eine Person. Was war passiert? Nach Aussage der Polizei kam es am Sonntagabend gegen 19 Uhr zu dem Zwischenfall als der 37-jährige Mann im Restaurant mehrere Gäste belästigte.