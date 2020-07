Suppe versalzen: Verdünnen oder Kartoffeln hineinreiben

Als erstes sollte man schauen, dass man sie verdünnt. Ist einem gleich die Kappe vom Salzstreuer mit in den Topf gefallen und mit ihr der halbe Inhalt, hilft auch wieder eine Kartoffel. „Denn Kartoffeln schlucken viel Salz.“ Während Meuth einfach eine Knolle hineinreiben würde, empfiehlt Stiftung Warentest im Ratgeber „Kochen wie ein Profi“ das bloße Einlegen einer geschälten rohen Kartoffel: Zur Vergrößerung der Oberfläche die Kartoffel in Stücke schneiden und am Ende wieder entfernen. Und noch einen Trick hat das Buch parat: Ist die Suppe zu salzig, etwas Eiweiß einlaufen lassen.