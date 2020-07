"Kuckucksnest"-Prequel "Ratched": Neue Netflix-Serie von Ryan Murphy kommt im September

Diese Stars sind dabei

Die acht Folgen sind ab 18. September 2020 bei Netflix verfügbar. Die engagierte Krankenschwester wird von Sarah Paulson (45, "American Horror Story") verkörpert. In weiteren Rollen sind unter anderem "Sex and the City"-Star Cynthia Nixon (54) als Gwendolyn Briggs, Hollywood-Ikone Sharon Stone (62) als Lenore Osgood, Judy Davis (65) als Krankenschwester Betsy Bucket und Jon Jon Briones (54) als Dr. Richard Hanover zu sehen.