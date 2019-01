"Kuckucksnest"-Prequel "Ratched" Mit Cynthia Nixon und Sharon Stone: Wird diese Serie zum Mega-Erfolg?

Beeindruckender Cast für Netflix: Produzent und Regisseur Ryan Murphy (53, "American Horror Story") hat auf Instagram verkündet, dass Sharon Stone (60, "Basic Instinct") und "Sex and the City"-Star Cynthia Nixon (52) gemeinsam mit Sarah Paulson (44) in "Ratched" mitspielen. Die Serie soll ein Prequel des Kultfilms "Einer flog über das Kuckucksnest" werden. Dafür stehen unter anderem auch Charlie Carver (30, "Desperate Housewives"), Judy Davis (63, "Feud"), Amanda Plummer (61, "Pulp Fiction") oder Corey Stoll (42, "House of Cards") vor der Kamera.