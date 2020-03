Kuchen, Muffins und mehr Oreo-Welttag: Drei leckere Rezepte mit dem beliebten Keks

Zubereitung: Den Ofen auf 180 Grad Umluft vorheizen. Den Zucker und die Eier in eine Rührschüssel geben und schaumig schlagen. Danach 100 g Butter und die Schokolade in unterschiedlichen Töpfen schmelzen. Während die Schokolade etwas abkühlt, die übrigen 100 g Butter zur Zucker-Eiermasse geben. Dann die geschmolzene Schokolade unterrühren. Mehl und Backpulver in den Teig sieben. Die Muffinform gut einfetten. Je einen Oreo-Keks in die Form legen, anschließend den Teig darüber verteilen. Schließlich ca. 20 Minuten im Ofen backen.