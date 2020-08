Wie wirken sich die Sanktionen noch aus?

Es gibt kaum noch Medikamente in Apotheken, es fehlt an Antibiotika, sogar an Aspirin. Während der Corona-Krise blockierten die USA die Lieferung von Medizin und Beatmungsgeräten nach Kuba. Ich habe selbst erlebt, dass ein Schiff im Hafen von Mariel lag, beladen mit zwei Containern voller Rohstoffe für die medizinische Produktion. Dieses Schiff musste auf Druck der US-Administration ungelöscht wieder zurückfahren. Diese versucht, die Corona-Krise dazu auszunutzen, um Kuba in die Knie zu zwingen.

Versorgungsengpässe sind auf Kuba nichts Neues. Warum hat sich die Lage nun so verschärft?

Zum einen dadurch, dass durch den totalen Corona-Lockdown der Tourismus zusammengebrochen ist. Alle Hotels wurden geschlossen, sodass diese Devisenquelle versiegt ist. Zum anderen hat die US-Regierung die Überweisungen der zwei Millionen US-Kubaner, die in den USA leben, eingeschränkt. Sie dürfen jetzt nur noch 1.000 Dollar pro Vierteljahr an ihre Familien in Kuba überweisen. Diese Verschärfungen sind mit 92 anderen Sanktionen der Trump-Administration 2019 in Kraft getreten.

Was hat sich seit Trumps Präsidentschaft geändert?

Präsident Obama hat den Reiseverkehr und auch die Finanztransfers von Exilkubanern gelockert und das Handelsembargo entschärft, sodass Kuba fast einen normalen Handelsverkehr betreiben konnte. Durch die Blockadepolitik der Trump-Administration kommt fast nichts mehr ins Land rein. Leider haben sich auch viele europäische Unternehmen und fast alle europäischen Banken den US-Sanktionen unterworfen. Die Banken, die überhaupt noch Finanztransfers mit Kuba leisten, kann man an einer Hand abzählen. Das trifft natürlich auch Kooperationsprojekte mit Kuba hart. Umso schlimmer, dass Entwicklungsminister Gerd Müller vor kurzem angekündigt hat, die Zusammenarbeit mit Kuba aufkündigen zu wollen. Das halten wir für genau das falsche Signal in dieser schlimmen Zeit und wünschen uns das Gegenteil, dass er nämlich die Entwicklungszusammenarbeit mit Kuba intensiviert.

"Das Aufkündigen der Entwicklungsarbeit ist ein schlimmes Signal"

Was muss aus Ihrer Sicht geschehen, um die Lage auf Kuba zu entspannen?

Seit Jahrzehnten stimmt die UN-Vollversammlung mit Ausnahme von den USA und Israel gegen diese völkerrechtswidrigen Sanktionen. Aber es passiert de facto nichts. Wir plädieren mit unserer Petition dafür, dass die Bundesregierung und vor allem auch Deutschland im Zuge seiner EU-Ratspräsidentschaft sich aktiv dafür einsetzt, dass diese illegale Blockadepolitik endlich abgeschafft wird und europäische Einrichtungen vor US-Sanktionen effektiv geschützt.