Mit Samt im Trend liegen

Schauspielerin Vanessa Hudgens (30) hat die jugendlichen "High School Musical"-Zeiten längst hinter sich gelassen. Das strahlt auch ihre Kleiderwahl aus. Als sie gemeinsam mit ihrem Partner, Austin Butler (28), die Premiere von "Once Upon a Time... in Hollywood" besuchte, glänzte sie in einer angesagten Samt-Robe von Giorgio Armani. Mit raffinierten Tülleinsätzen gelang der 30-Jährigen damit ein echter Wow-Auftritt. Nicht zu Unrecht ist Samt einer der Herbsttrends 2019!