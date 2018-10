Gerichtsurteil ebnet Weg für Bitcoin-Automaten

Solche Bitcoin-Automaten gibt es mittlerweile in etlichen Ländern auf der ganzen Welt – vor allem in Nordamerika und Asien sind sie weitverbreitet. Auch an einigen großen Flughäfen sind Bitcoin-Automaten mittlerweile zu finden. Logisch: Hier können Urlauber aus dem Nicht-EU-Ausland beispielsweise ihre übriggebliebenen Euro-Münzen und -Scheine in die digitale Währung umtauschen. Das bietet sich besonders bei kleinen Beträgen an, bei denen sich der Umtausch in die eigentliche Währung nicht mehr lohnen würde.