Kryger bleibt Krüger, Sleepless, ... TV-Tipps am Samstag

20:15 Uhr, Das Erste, Kryger bleibt Krüger, Komödie

Paul Krüger (Horst Krause) bekommt überraschend Besuch aus dem tschechischen Krygovice. Dessen Bürgermeisterin (Jana Hora-Goosmann) trägt dem Berliner Rentner höchstpersönlich eine überraschende Erbschaft an. Mit dem Nachlass seiner verstorbenen Tante Vera - der maroden Familienbrauerei - verbindet Krüger jedoch ebenso wenig Gutes wie mit seinem Geburtsort, den er in den Kriegswirren als Fünfjähriger verlassen musste. Jetzt sind die Zeiten zum Glück anders, aber die Sorgen in Krygovice groß. Nur Krüger kann als Erbe verhindern, dass chinesische Immobilienspekulanten die Brauerei ersteigern und dichtmachen.