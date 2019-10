"Die Tränen sind getrocknet. Ich bin selten mit mir selbst zufrieden, finde eigentlich immer etwas, an dem ich herummäkeln kann, aber dieses Mal passt alles. Wenn ich überhaupt was auszusetzen habe, dann nur die Tatsache, dass mir wieder kein Knockout gelungen ist. Denn den wollte ich unbedingt", sagte die die Münchner Kickbox-Queen der AZ. Einige Tage vor dem Fight hatte die 32-Jährige ein extrem emotionales Video von sich gepostet, in dem sie unter Tränen einen tiefen Blick in die verletzliche Kämpferseele zugelassen hatte. "Ich wollte mal zeigen, wie es in einem drinnen vor einem Kampf auch mal aussehen kann. Mich hatte ein Infekt sehr stark mitgenommen."