Kroatien-Krimi, Tatort, ... Krimi-Tipps am Donnerstag

21:00 Uhr, ZDFneo, Letzte Spur Berlin: Heimweg

Als vor vier Jahren Marie Meifeld spurlos verschwand, änderte sich für ihre Familie alles. Ihre Mutter Sybille (Inka Friedrich) ist in ihrer Trauerwelt gefangen und sucht verzweifelt nach ihrem Kind. Doch dann ein Lichtblick: Sybille glaubt, ihre Tochter in Begleitung ihres Entführers an einer Straßenbahnstation gesehen zu haben. Wie durch ein Wunder findet Nadja Maries Halskette auf den Bahngleisen. Ein Hilferuf des Mädchens?

22:00 Uhr, rbb, Polizeiruf 110: Rot ist eine schöne Farbe

Mit einem Polizistenmord und üblen Intrigen hinter ehrbaren Fassaden müssen sich die beiden Kommissare Schmücke (Jaecki Schwarz) und Schneider (Wolfgang Winkler) beschäftigen. Und das an einem ungewohnten Ort: Sie sind diesmal nicht in Halle, sondern in Erfurt im Einsatz. Dort misstraut die junge Staatsanwältin Cordes (Roswitha Schreiner) den eigenen Ermittlern. Sie hat den Verdacht, der Erfurter Polizeiapparat könnte bis in die höchsten Spitzen korrupt sein. Deshalb bittet sie die beiden Hallenser Kommissare um Amtshilfe: Sie sollen den Tod eines jungen Polizisten aufklären, der bei der Explosion seines Autos um Leben kam.