Dazu kommt die psychische Belastung der Bewohner: "Sie fragen sich: Sind unsere Leben nicht gleich viel wert? Wird unsere Gesundheit nicht so geschützt wie die anderer? Das ist eine diskriminierende Erfahrung", schildert Grote.

Corona in Bayern: 18 Unterkünfte unter Quarantäne

Angst hätten viele auch wegen der Konsequenzen, die auf ein positives Testergebnis folgen würden. Vor Verlegungen, vor der Trennung von der Familie, sagt Grote. Dazu kommt die Verantwortung für alle Mitbewohner: Infiziert sich einer, wird nicht selten die ganze Einrichtung unter Quarantäne gestellt.

Selbstisolation, wie sie viele während der Corona-Wochen freiwillig in ihren eigenen vier Wänden praktiziert haben, unterscheidet sich erheblich von so einer angeordneten Quarantäne, wie sie etwa in der Anker-Einrichtung Geldersheim von Mitte März bis 26. Mai galt. Acht Wochen lang. In Bayern stehen momentan 18 Unterkünfte unter Quarantäne, teilt Oliver Platzer vom Innenministerium der AZ mit. Er sagt: "Die Infektionsgefahr hat mit der Größe der Einrichtung nichts zu tun."

Als Beispiel verweist er auf die größte Anker-Einrichtung Bayerns in Bamberg, in der es bislang nur zwei Covid-19-Fälle gebe. "Das ist Glück, da haben wohl Kontakte zu Infizierten gefehlt", findet Sauer.

Flüchtlingsrat für dezentrale Unterbringung und anderes Wohnen

Dass das Abstandhalten in den Einrichtungen nicht so einfach möglich ist, räumt Platzer ein. "Aber das Problem gibt es genauso in Alten- und Pflegeheimen oder Bundeswehrkasernen." Seiner Ansicht nach "passen die Zahlen nicht dazu, das jetzt als problematisch darzustellen".

Die Zustände in den Einrichtungen und mangelnder Schutz der Bewohner werden von vielen Bündnissen und auch den Grünen im Landtag angeprangert. Grote sagt: "Das, was jetzt passiert, ist die Konsequenz einer jahrelangen Politik, die jeglicher Expertise zum Trotz auf Sammelunterkünfte gesetzt hat. Und es war auch davor schon klar, dass die Infektions- und Ansteckungsgefahr in Ankerzentren viel höher ist, dass Kinder beispielsweise ständig erkranken. Das kommt nicht vom Himmel gefallen gerade."

Daher müsse endlich für dezentrale Unterbringungsmöglichkeiten gesorgt und anderes Wohnen erlaubt werden. Teilweise haben Menschen sogar eine Wohnung in Aussicht, doch ihnen wird nicht erlaubt, die Unterkünfte zu verlassen.

"Anträge auf private Wohnsitznahme", die Personen stellen müssen, wenn sie noch im Asylverfahren sind, um in eigenen Wohnraum umziehen zu können, würden "in Bayern einfach sehr strikt gehandhabt. Die Entscheidung fällt ganz selten so aus, dass die Leute diese private Wohnsitznahme erhalten", sagt Katharina Grote.

Corona-Studie: Risiko wie auf einem Kreuzfahrtschiff

Der Vergleich mutet zynisch an: Eine Studie kommt zu dem Schluss, dass die Gefahr, sich mit dem Coronavirus zu infizieren, in Flüchtlingsheimen so hoch ist wie auf einem Kreuzfahrtdampfer. Das hat eine Untersuchung unter Leitung des Forschers Kayvan Bozorgmehr von der Uni Bielefeld ergeben.

Das Virus könne sich rasch ausbreiten, wenn es einmal in die Unterkunft gelangt sei, sagt er. Forscher des Kompetenznetzwerks Public Health Covid-19 hatten unter Bozorgmehrs Leitung 23 Unterkünfte in NRW, Bayern, Brandenburg, Bremen, Hessen, Sachsen und Sachsen-Anhalt untersucht.

Könnten Infizierte und Nichtinfizierte nicht wirksam getrennt werden oder die Gesamteinrichtung werde unter Quarantäne gestellt, "erreichen wir das Risiko von Kreuzfahrtschiffen oder einen höheren Wert", so die Ergebnisse.

Lesen Sie hier: Virtuelle Ansprache - Söders Anti-Corona-Obergrenze