Mehr Haut oder mehr Blut?

Eher mehr Haut. Diese Folge war genauso blutleer wie ein Weißer Wanderer. Die Haut, die wir zu sehen bekommen, ist Aryas. Bevor sie in ihre erste (und vielleicht letzte) Schlacht gegen die Toten zieht, möchte sie von Gendry etwas über körperliche Liebe erfahren. Es könnte mehr daraus werden, schließlich ist Gendry der Bastard des früheren Königs Robert Baratheon.

Die größte Überraschung?

Ein gut gehütetes Geheimnis ist wohl endlich aufgedeckt worden. Jahrelang haben Fans spekuliert und Theorien ausgearbeitet. Was hat Podrick eigentlich mit den Prostituierten gemacht, die sein Geld für ihren Service ablehnten? Nun scheint eine Antwort auf diese drängende Frage im Spiel um den Thron endlich gefunden: Er kann singen. Im Beisein von Tyrion, dem Zwiebelritter, Tormund, Jaime und Ser Brienne stimmt er ein melodisches Lied an, das in einer so aufgewühlten Zeit ein wenig Frieden zwischen die Mauern Winterfells bringt.

Die Poesie der Folge?

Beim Pläneschmieden im Kampf gegen den Nachtkönig erklärt Bran, was eigentlich das Ziel des Blauäugigen ist. Er will die "Endlose Nacht". Das bedeutet nicht nur die Auslöschung der Menschheit, sondern auch die von Bran, der das Gedächtnis der Welt zu sein scheint. Sam sagt dazu, das das wohl der Tod sei: vergessen und vergessen werden.

Der Höhepunkt der Folge?

Ser Brienne von Tarth. Emotional aber nicht kitschig erfüllt Jaime Brienne einen lange gehegten Wunsch. Sie ist nun der/die erste*r weibliche*r Ritter*in in Westeros.

"Game of Thrones": Wer ist dem Thron aktuell am nächsten?

Noch immer Cersei. Aber das interessiert in dieser Folge nicht. Von viel größerer Bedeutung ist die Armee der Toten vor den Mauern Winterfells. Die Stimmung unter unseren Lieblingscharakteren ist gemischt. Manche sind sich ihres baldigen Todes sicher, andere haben noch Hoffnung auf einen Sieg. Das Geniale an dieser Folge ist, dass sich der Zuschauer kein bisschen sicher sein kann, was bald im Norden passieren wird. Was uns hingegen sicher ist: nächste Woche knallt's!

