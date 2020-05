Was geht vor, das Wohl der Gesellschaft oder der Familie?

So steht etwa Kommissar Bootz am Anfang vor einem Dilemma: Soll er seine Ex-Frau Julia (Maja Schöne) bitten, mit den gemeinsamen Kindern vor der vermeintlichen Zufallskillerin aufs Land zu flüchten? Das Problem: Würde Julia ihre drei besten Freundinnen warnen, und die wiederum ihre drei besten Freundinnen und so weiter, gäbe es in Stuttgart recht schnell eine Massenpanik, doziert sein Kollege Lannert schlüssig. Aber was ist die Lösung? Was geht vor, das Wohl der Gesellschaft oder der Familie? Soll Bootz riskieren, dass die eigenen Kinder ins Fadenkreuz geraten?