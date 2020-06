Münchner "Tatort": Ein 13-Jähriger treibt tot in der Isar

Der Fall: Emil (13) ist am Morgen plötzlich verschwunden. In der Mutter steigt unverzüglich Unruhe auf, etwa weil ihr Außenseiter-Sohn sein Sportzeug vergessen hat. Der Stiefvater fällt mit hirnlosen Kommentaren auf: "Turnt er halt in Unterhosen". Daraus wird nichts, denn Emil treibt tot in der Isar. Es war ein Verbrechen, das ist schnell klar. Dann aber kommt lange nichts mehr, was eine Lösung oder ein Tatverdächtiger werden könnte. Dafür düstere Aufnahmen, leere Blicke. Ungesagtes und nicht Sagbares.