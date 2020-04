Der Zuschauer will vor allem wissen, warum sie sterben muss, wie sie sterben muss: Marie wird durch den Wald gehetzt, ihre Kehle von links nach rechts mit einem Einhandmesser aufgeschlitzt, Zeugen hören ihren Schrei, "vielleicht war's eine Frau, vielleicht eine Katze". Die Mordsequenz erlebt er in einer wilden subjektiven Kamerafahrt, die an "Blair Witch Project" erinnert. Schon steckt er mitten in Maries Geschichte.