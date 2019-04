"Tatort": Fantastische Besetzung in "Inferno"

Was aber als erstes an diesem "Tatort" über einen Mord im Krankenhaus auffällt: die fantastische Besetzung. Neben Anna Schudt, die als Martina Bönisch den wilden Haufen zusammenhalten muss, ist es vor allem Alex Brendemühl als geheimnisvoller Arzt. Jetzt muss nur noch Aylin Tezel als Stamm-Besetzung endlich in ihre Rolle finden. Man will sie so gerne mögen, diese Nora Dalay, aber ihre Patzigkeit macht es einem unmöglich. Und jetzt petzt sie auch noch! Was dieser "Tatort" auch sehr schön zeigt: Es gibt – in der Notaufnahme – einen Ort, an dem die Bedürfnisse der Polizisten erst mal zweitrangig sind. Da kommt es zu Reibereien, die nett anzuschauen sind, auch wenn sie bisweilen etwas arg aufgesetzt wirken.