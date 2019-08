Negativtrend: Zahl der Sozialwohnungen in München gesunken

Wie viele Sozialwohnungen gibt es aktuell in Bayern, wie viele in München? Ende 2018 waren es insgesamt 136.904 vom Staat geförderte Wohnungen im Freistaat, 1285 mehr als 2017. Was die Zahl der Sozialwohnungen zur Miete betrifft, zeigt auch der Trend in Bayern nach unten. Mitte der 1980er-Jahre gab es allein in München 105.000 Sozialwohnungen. Inzwischen sind es mit 43.000 weniger als halb so viele, die Wartelisten sind in der Landeshauptstadt lang. 2018 standen den 3.200 Wohnungen, die neu vergeben wurden, 30.000 Antragsteller gegenüber.