Kritik aus dem Jahr 2011 erneuert Freida Pinto bekräftigt Vorwurf: Kosmetikfirma hellte ihre Haut auf

Nach dieser Erfahrung sagte sie ihrem Agenten, dass sie die Bilder in Zukunft sehen möchte, bevor sie veröffentlicht werden. Zudem ließ sie eine Klausel in ihren Vertrag einbauen: "Alle Marken, inklusive L'Oréal, verkaufen hautaufhellende Produkte in Indien und ich ließ sie in meinem Vertrag vermerken, dass ich das nicht mal mit der Kneifzange anfassen würde." Nach ihrem Protest passierte die mögliche Hautaufhellung auch nie wieder.