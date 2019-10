Schweine in Mastbetrieben sind nicht mehr als eine Ware

Laut ARIWA wäre eine tierärztliche Behandlung in den Schweinemastbetrieben finanziell nicht rentabel. Die Tiere werden in diesem Fall rein als Ware betrachtet. "Über das Leben und Sterben dieser Tiere entscheidet allein ihr wirtschaftlicher Nutzen. Ihr millionenfaches Leid und selbst klare rechtliche Verbote spielen in der Tierindustrie keine Rolle“, sagt Sandra Franz.