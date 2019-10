Der Antrag der CSU deckt sich weitgehend mit dem Entwurf des Laden-Betreibers Martin Kilian. Der Inhaber des gleichnamigen Schlüsseldienstes leidet unter der Umgestaltung vom Sommer. Am 22. Oktober präsentiert er sein neues Konzept offiziell im Bezirksausschuss - es kommt also noch einmal Leben in die Debatte um die Fraunhoferstraße.