Kritik am Internet-Gigant Stiftung Warentest: Google ist nicht die beste Suchmaschine

Deutsche User richten rund 95 Prozent ihrer Suchanfragen an Google - und das aus gutem Grund. "Technisch ist Google hervorragend: Die Suchmaschine liefert passende Ergebnisse, bietet viel Komfort und praktische Zusatzfunktionen", stellt die Stiftung Warentest zunächst in ihrem Ergebnisbericht fest. Der Grund für die Note "befriedigend" (2,7) liegt woanders: Der Suchmaschinen-Gigant weist deutliche Mängel in puncto Datenschutzerklärung auf. Von den zehn Anbietern im Test schnitt nur eine andere Suchmaschine in diesem Punkt genauso schlecht ab.