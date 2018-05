Noch deutlicher werden die unterschiedlichen Bedürfnisse beim Blick auf den Kinder­wunsch. So wäre es für 17 Prozent der Deutschen über alle Alters­klas­sen hinweg wichtig, dass der neue Partner eine Familie gründen möchte – aber für 35 Prozent der unter 30-Jährigen. Damit ist der Kinderwunsch in dieser Altersklasse noch einmal deutlich höher als zwischen 30 und 40 Jahren (25 Prozent). Ab 50 Jahren spielt dieses Thema verständ­li­cher­­­weise so gut wie keine Rolle mehr. Übrigens: Kinder haben sollte der neue Partner bitte noch nicht – das wünscht sich zumindest jeder Vierte (25 Prozent) unter 30 Jahren.