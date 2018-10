Kristina Love in der Hauptrolle Tina Turner feiert in Hamburg ihre Bühnen-Tina

Tina Turner (78, "All The Best") ist offenbar mit der Wahl der Hauptdarstellerin von "Tina - Das Tina Turner Musical" in Hamburg sehr zufrieden. Kristina Love (29) hat bei einem ersten Auftritt als "Tina" ihr Können unter Beweis gestellt. "Ich freue mich sehr, dass wir Kristina als Hauptdarstellerin für unsere Show in Hamburg gefunden haben. Für mich war von Anfang an klar, dass sie das Talent, die Hingabe und auch die Disziplin mitbringt, nach der wir lange gesucht haben. Ich freue mich jetzt schon, sie bei der Premiere wiederzusehen", erklärte Tina Turner.