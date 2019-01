Um die Sauberkeit in München war es früher besser bestellt

Auch aus der Biotonne soll Plastik verschwinden. Zwar "wollen die Münchner nachhaltig denken", so Frank, die wenigsten wissen jedoch, dass die vermeintlich biologisch abbaubaren Plastiktüten durch ihre langen Verrottungsdauer für die Biotonne ungeeignet sind. Heuer plant der AWM deshalb eine Kampagne rund um das Thema Plastik im Biomüll. Seit September läuft ein Pilotprojekt in Laim: Biokontrolleure durchsuchen die Tonnen nach Fremdstoffen. Ob und wann die Mülldetektive in Ihrer Tonne wühlen, hängt vom Erfolg in Laim ab.