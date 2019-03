Äußerungen, die noch bis vor wenigen Monaten eine entsprechende Replik des damals noch amtierenden CSU-Vorsitzenden Horst Seehofer zur Folge gehabt hätten. Doch jetzt regt sich darüber niemand mehr auf. Obwohl noch Bundesinnenminister, ist Seehofer von der CSU-Bühne nahezu vollständig verschwunden. Die CSU-Europapolitiker sind über den Kurswechsel hin zu einer klar proeuropäischen Politik begeistert.

"Ich habe mich in der Partei schon lange nicht mehr so wohlgefühlt wie mit dieser klaren Europa-Orientierung", sagt der Münchner Europa-Kandidat Bernd Posselt. Er war vor fünf Jahren nicht mehr ins Europaparlament gekommen, weil die CSU wegen eines schwer nachvollziehbaren Kurses ein schlechtes Ergebnis einfuhr. Derzeit hielten schon 60 Prozent der Bürger die Europawahl für einen wichtigen Wahlgang.

Markus Söder will Vertrauen von Zugezogenen

Vor fünf Jahren seien es kurz vor der Wahl nur 22 Prozent gewesen. Das stimme sehr optimistisch. Die CSU will alles daran setzen, ihren Vizevorsitzenden Manfred Weber als Spitzenkandidaten der europäischen Volksparteien in das Büro des EU-Kommissionspräsidenten zu hieven. "Wir waren schon mal Papst, aber noch nie an der Spitze der EU-Kommission", wirbt Posselt und meint damit die Bayern: "Das ist eine sehr seltene Jahrhundert-Chance."

Parallel dazu ist die Parteispitze mit der "Revitalisierung der Idee der Volkspartei" (Söder) beschäftigt. Die "Basistour" durch alle Bezirksverbände sowie eine von Generalsekretär Markus Blume gegründete Reformkommission sollen im Herbst mit dem großen "Reformparteitag" und einer überarbeiteten Satzung gekrönt werden. Der verbale Aufwand Söders dafür ist schon mal beachtlich.

Ein einfaches Durchschnaufen reiche nicht, "wir müssen durchstarten", sagte er in Oberfranken. "Politik bedeutet Kondition", fügte er in München hinzu. Die Partei müsse "das Vertrauen der Zugezogenen gewinnen", meinte er in Rosenheim. Auch das ist eine Erkenntnis aus den Fehlern früherer Zeiten, in denen manche in der CSU magere Wahlergebnisse mit dem Hinweis erklärten, dass die Zugereisten die Genialität der CSU-Politik einfach nicht erkannt hätten.

