Kristin Davis moderiert "Labor of Love": Darum sorgt die US-Reality-Show für Aufregung

Bei Dating-Shows geht es doch meist nur um eines. In den USA hat das Sendernetzwerk Fox nun eine Sendung an den Start gebracht, in der daraus absolut kein Hehl gemacht wird. Das Prinzip von "Labor of Love" ist einfach: Wie bei der "Bachelorette" bekommt es eine Frau mit 15 gutaussehenden Männern zu tun. Sie sucht allerdings nicht nur nach der großen Liebe, sondern auch gleich nach einem Vater für ein zukünftiges Baby. "Fox levels up dating to mating" (zu Deutsch in etwa: "Fox macht aus Dating Paarung"), heißt es in der Beschreibung einer Vorschau zu der Reality-Show treffend.