Bierofka bemängelte nach dem Spiel, dass seine Mannschaft in der zweiten Halbzeit die Schnittstellen im Mittelfeld nicht verteidigt bekam. Das wäre nicht zuletzt auch der Job des Ex-Bayreuthers gewesen. Dieser dürfte das Spiel gegen die Schwaben und seine Premiere in der Dritten Liga nicht in guter Erinneruntg behalten.