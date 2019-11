In der Managementzone des Bayerischen Waldes, so nennt man jenen Teil, in dem gefällt werden darf, steht neben dem gefällten und gebrochenen Baum eine 21 Meter hohe Rotfichte – beziehungsweise stand eine 21 Meter hohe Fichte. Denn weil diese an der Straße stand und auf lange Sicht hätte gefällt werden müssen, entschieden sich die Verantwortlichen dafür, diesen Baum für die Münchner zu fällen. "Er ist zwar kleiner, aber genauso schön" verspricht Luckner.