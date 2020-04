Krise bietet auch Chancen Stars in der Corona-Krise: "Nur nett aussehen - das reicht nicht mehr"

"Nur nett aussehen und Faxen machen - das reicht nicht mehr"

Trotz aller Kritik werden "Influencer aber auch weiterhin einen sehr großen Hype erleben", ist sich der Marketing-Experte sicher. "Die Frage ist aber, wofür sie stehen. Hier wird sich einiges ändern. Die Oberflächlichkeit wird definitiv abnehmen." Die Zukunft werde vermehrt Themen wie Klima, Nachhaltigkeit, gesellschaftlichen Zusammenhalt, Hilfsbereitschaft und Engagement in der aktuellen Krise in den Fokus setzen. Somit werde das Anforderungsprofil an Stars, was deren eigenes Image betrifft, auch anders sein. "Nur nett aussehen und Faxen machen - das reicht nicht mehr."