Gesunken hingegen sind die Tötungsdelikte. 48 Menschen kamen im letzten Jahr gewaltsam zu Tode, das sind zehn weniger als 2016. Damals gab es aber allein beim Anschlag am OEZ neun Tote.

Kriminalität durch Zuwanderer - das sind die Zahlen

Die Kriminalität von Zuwanderen (darunter fallen Asylbewerber, Geduldete, Schutzberechtigte und Personen, die sich unerlaubt aufhalten) stieg um 1.256 auf 7.154 Delikte im Vergleich zum Vorjahr (plus 21,35). Zur Einordnung ist allerdings zu sagen, dass es im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums München im letzten Jahr 350 Zuwanderer mehr gab als 2016.

Außerdem entfällt ein Großteil des Anstiegs auf Rauschgiftdelikte - die Polizei kontrollierte hier stärker. Auch Urkundenfälschungen und Leistungserschleichungen gab es mehr. Und: In 46 Prozent aller durch Zuwanderer begangenen Rohheitsdelikten waren die Opfer ebenfalls Zuwanderer.

Straftaten sinken, Bevölkerung wächst

Im letzten Jahr stiegen die Notrufeinsätze an, 305.243 Mal klingelte es bei der Polizei, durchschnittlich jede Minute und 43 Sekunden wurde ein neuer Einsatz protokolliert.

Was viel klingt, ist aber in der Gesamtschau immer noch erfreulich. Insgesamt nämlich verzeichnet die Polizei eine positive Entwicklung des Kriminalitätsaufkommens: Denn obwohl die Bevölkerungszahl in München in den letzten zehn Jahren deutlich um 191.461 Einwohner zunahm, was einen dementsprechenden Anstieg der Gesamtstraftaten erwarten ließe, nahm die Anzahl im selben Zeitraum aber deutlich ab (-11,6% oder -13.518 Fälle).