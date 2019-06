Bayern feiert fünfte Basketball-Meisterschaft

Zuvor hatte der Klub 1954, 1955, 2014 und 2018 triumphiert. Es war die dritte Meisterschaft seit dem Aufstieg in die Basketball Bundesliga (BBL) im Jahr 2011. Alba, im Vorjahr noch knapp mit 2:3 an den Bayern gescheitert und erneut Vizemeister, verlor derweil das fünfte Finale unter seinem Trainer Aito Garcia Reneses: zwei in der Liga, zwei im Pokal und eins im EuroCup.