Corneliusstraße/Erhardtstraße: "Bessere Schilder müssen her"

Mit ihr bringt auch Charlotte Böhmler, die einen zwölfjährigen Sohn in der 6. Klasse des Pestalozzi-Gymnasiums hat, am Mittwoch ihr Anliegen bei Sitzung des BA Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt vor: "Wir wollen, dass an dieser gefährlichen Kreuzung möglichst schnell gehandelt wird", sagt Böhmler: "Wir fordern die Verwaltung auf, dass sie diese unübersichtliche Stelle für Schulkinder und alle sicherer macht!"