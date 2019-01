Viele Augen trotz Auffälligkeiten zugedrückt

Doch nicht nur nach etlichen Zeugenaussagen wurde klar, dass man offensichtlich in der Münchner Prüferzentrale beide Augen trotz zahlreicher Auffälligkeiten zugedrückt hatte. Auch die für die KSK zuständige Prüferin aus Gmund arbeitete "nicht ordnungsgemäß" und soll "Untreuehandlungen in der Sparkasse in mehreren Fällen begünstigt" haben, wie die "Tegernseer Stimme" Ende November berichtete. Die Leiterin der Prüfungsstelle beim Sparkassenverband Bayern wurde wegen "mehrfacher Beihilfe zur Untreue zu einem Strafbefehl mit Bewährungsstrafe verurteilt", so die Staatsanwaltschaft zu der Zeitung.