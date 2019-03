Rosi Steinberger, die verbraucherschutzpolitische Sprecher der Landtags-Grünen, hat einen entsprechenden Antrag gestellt. Die zentralen Fragen, die sie bewegen: Wie kam der krebserregende Stoff überhaupt in die Speisefische? Warum wurden weder Naturschutzbehörden, betroffene Gemeinden noch Fischereiberechtigte informiert? Ins Visier der Parlamentarierin ist das Freisinger Landratsamt gerückt, dessen Vorgehen "nicht nachvollziehbar" sei.

Rosi Steinberger: "Die Bevölkerung hat ein Recht darauf zu erfahren, wenn Speisefische mit krebserregenden Stoffen in den Umlauf gelangt sind." Und weiter: "Wir wissen nicht, wie viele malachitverseuchte Fische seit September 2018 bereits verzehrt wurden."

Das Landratsamt müsse Konsequenzen ziehen, ein Angelverbot verhängen und schnellstmöglich Antworten auf die Fragen liefern.

Nach Landratsamt keine Gesundheitsgefährdung gegeben

Ähnlich äußerte sich am DonnerstagSPD-Verbraucherschutzsprecher Florian von Brunn, der kritisierte, "dass die Betroffenen offenbar völlig unzureichend informiert wurden. Das ist unverantwortlich!" Das Landratsamt hatte sein Schweigen gegenüber der Öffentlichkeit damit begründet, dass die festgestellten Rückstände an Malachitgrün sehr niedrig seien und eine Gesundheitsgefährung nicht bestehe.

Für die Ermittlungen der Landshuter Staatsanwaltschaft ist das kein Kriterium: Behördensprecher Steinkraus-Koch sagt: "In Lebensmitteln darf kein Malachitgrün vorkommen, das ist der Maßstab."

Weitere Gefahr für Fische: Gülle

Noch eine Gefahr für Fische und Fischesser: In Eggersdorf (Landkreis Landshut) sind laut Polizei mehrere 100 Kubikmeter Gülle in einer Biogasanlage ausgelaufen – und bereits 1000 Liter davon in die Große Laaber. Daher fordert die SPD-Umweltsprecherin Ruth Müller, dass die Regierung aufklärt, wie solch ein Unfall passieren konnte. Er könnte eine "ökologische Katastrophe für die Große Laaber bedeuten", warnt Müller. In dem Nebenfluss der Donau seien bereits erste tote Fische entdeckt worden.

