Und so sieht sie aus: "Der Hochkamin könnte wunderbare Einblicke in die ambitionierte und fortschrittliche Entwicklung der Münchner Energiegeschichte geben und die Lücke des fehlenden Versorgungsmuseums schließen." Hahn träumt von einer "Aussichtsplattform mit Museumscharakter". In 174 Metern Höhe entstehe "eine weitere, markante Sehenswürdigkeit".