Wie schon beim Ruffinihaus soll es nun auch am Elisabethmarkt eine lebendige Zwischennutzung geben. Vorstellbar sind sogenannte Pop-up-Stores, also Läden, die nur für eine kurze Zeitspanne in Betrieb sind. Aber auch Künstler und Kulturschaffende könnten übergangsweise in den Ständen unterkommen. Denkbar sei alles, was zu München passe, sagt Frank.