Kreative Rezepte Vegetarisch Grillen: Die besten Rezepte ohne Fleisch

Zubereitung: Tomaten entkernen und in kleine Würfel schneiden. Die Korianderblätter von den Stängeln zupfen und zusammen mit dem Chili fein hacken. Wer es weniger scharf mag, sollte vorher die Kerne entfernen. Die Frühlingszwiebel in feine Ringe schneiden. Alles in eine Schüssel geben und mit 1 EL Olivenöl, dem Zitronensaft und etwas Salz sowie Pfeffer vermischen.