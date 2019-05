Raimondo-Metzger: Noch kein Durchbruch

Allein sein Name klingt schon wie die Symbiose eines Filigrankickers mit einem Fußballarbeiter. Knallhart verlief bislang auch die Karriere des Deutsch-Italieners. In der Jugend des 1. FC Kaiserslautern und von 1899 Hoffenheim ausgebildet, blieb dem Innenverteidiger in der Regionalliga Südwest beim 1. FCK II, dem SC Freiburg II und bei Wormatia Worms der Durchbruch als Profi verwehrt.