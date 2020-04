Kreative DIY-Projekte Drei einfache Deko-Ideen für Ostern

Ostern steht vor der Tür, aber die richtige Stimmung will sich noch nicht so recht einstellen? Womöglich fehlt's an der passenden Dekoration zu Hause. Zwar lässt sich diese in Zeiten der Corona-Krise nicht so einfach im nächsten Geschäft um die Ecke kaufen. Mit ein wenig Kreativität lassen sich jedoch auch in Eigenregie echte Deko-Hingucker zaubern - einzigartig und individuell.