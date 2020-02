Kreativ und persönlich Countdown zum Valentinstag: Günstige Geschenkideen für Mann und Frau

Danach suchen Sie die entsprechenden Regionen jeweils auf einer Online-Karte heraus, machen einen Screenshot und drucken sie in Farbe aus. Markieren Sie anschließend die genaue Stelle mit einem roten Herz und schneiden Sie die Karten in Herzform auf. Kleben Sie dann die drei Elemente auf eine weiße Pappe. Zum Schluss entweder die Städtenamen oder das Ereignis darunterschreiben - oder den Partner erraten lassen, was an diesen Orten geschehen ist. Ein Bilderrahmen komplettiert das persönliche Präsent.