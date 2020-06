Kreativ durch die Corona-Krise TV-Star Ralf Bauer arbeitet an einem "Theater-Streamingdienst"

Auch Bauers Theater-Engagements liegen aktuell auf Eis. "Ich hätte ein festes Engagement von Mai bis Ende August gehabt - was natürlich ausgefallen ist", erklärt er im "FaceClub Inside", einem neuen Talkformat des Hamburger Event-Veranstalters Sören Bauer. Doch Nichtstun kommt für den Schauspieler offenbar nicht in Frage. Der 53-Jährige arbeitet aktuell an einem Online-Theaterstück.