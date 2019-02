Krauses Hoffnung, ... TV-Tipps am Freitag

In "Krauses Hoffnung" (Das Erste) macht sich der Ex-Polizist Sorgen um die Zukunft seines Gasthofs. Elyas M'Barek geht in "Fack Ju Göhte 2" (Sat.1) auf Klassenfahrt nach Thailand. Später lädt Comedian Markus Krebs wieder in die "Witzearena" (RTL).