Trotz Ausfall von John Kelly: "Let's Dance" findet statt

Geplant war, dass der Sänger mit seiner Tanzpartnerin Regina Luca (31) bei "Let's Dance" (auch bei TVNOW) einen Cha Cha Cha zu "Give It Up" von KC & The Sunshine Band vortanzt. Einfluss auf die Entscheidung hat der Ausfall von Kelly aber nicht. Das "Let's Dance"-Voting findet dem Sender zufolge wie gewohnt statt. Ein Paar wird also auch heute die Show verlassen müssen, die wegen der Corona-Krise komplett ohne Publikum stattfindet.