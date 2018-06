Krankenkasse will 120.000 Euro Schulterbruch im Bus nach Vollbremsung: Wer zahlt?

Der 41-Jährige sei in diesem Moment dabei gewesen, eine Fahrkarte zu kaufen und habe sich deshalb nicht richtig festhalten können. Das Landgericht sah dies in der ersten Instanz anders. Der Mann sei am Sturz selbst schuld. In einem Video aus dem Bus, das am Freitag in der Verhandlung abgespielt wurde, ist zu sehen, wie der Mann sich nach dem Entwerten seiner Fahrkarte in der Mitte des Busses gegen den Automaten lehnt. Er blickte entgegen der Fahrtrichtung, so dass er nicht sah, was in seinem Rücken passiert.