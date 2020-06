Krankenbesuch bei Bruder Georg Benedikt XVI. in Regensburg: "Erschöpft von den Anstrengungen"

Datum der Rückreise noch unklar

Nach der Ankunft in Regensburg suchte der emeritierte Papst seinen Bruder auf. Die beiden feierten zusammen eine Heilige Messe. Am Nachmittag zog sich Benedikt XVI. "erschöpft von den Anstrengungen der Reise" in das Priesterseminar des Bistums Regensburg zurück, wo er während seines Aufenthalts wohnt. Am Donnerstagabend fuhr er erneut zu seinem Bruder.