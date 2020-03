Krank seit rund zehn Tagen Umweltaktivistin Greta Thunberg wohl mit Coronavirus infiziert

"Das hier ist die Quintessenz: Ich habe mich fast nicht krank gefühlt. Meine letzte Erkältung war viel schlimmer als das. (...) Und das ist was es so viel gefährlicher macht." Junge Leute ohne oder mit leichten Symptomen könnten so Personen in der Risikogruppe leichtfertig in Gefahr bringen. "Wir, die wir nicht zu einer Risikogruppe gehören, haben eine enorme Verantwortung. Unser Handeln kann den Unterschied zwischen Leben und Tod für andere bedeuten."